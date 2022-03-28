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Президент Естонії: НАТО має зміцнити східний фланг, поки не стало надто пізно

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 17:32

НАТО має прислухатися до східних країн-членів альянсу та готуватися до майбутніх загроз.

Про це написав президент Естонії Алар Каріс у статті Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

"Нас прийняли до НАТО разом з Албанією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Угорщиною, Латвією, Литвою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією. Але деякі уряди не сприйняли всерйоз наші попередження про Росію. Тепер вони бачать, що ми мали рацію", - написав Каріс.

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Він попередив, що Кремль "прагне спорудити в Європі нову залізну завісу".

Каріс додав, що "коли країни на східному фланзі говорили про зміцнення оборони НАТО, дехто відкидав це як стомлюючі скарги", але сказав, що після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, "люди почали розуміти, що, можливо, у попередженнях Польщі та країн Балтії була частка правди".

"Тепер НАТО має бути готовим до майбутніх загроз. Давайте визнаємо, що російська агресія загрожує всьому демократичному світу, особливо тим країнам, які є найближчими до Росії. Давайте визнаємо, що Путін становить військову загрозу для всіх нас", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції Естонії готує законопроєкт про заборону символів, які виправдовують агресію та закликають до війни.

У Литві схожий проєкт вже пройшов перше читання у парламенті. Його мета - прирівняти георгіївську стрічку та символи Z та V до нацистських та комуністичних символів, що поширить на них аналогічні заборони.

Теми: ЕстоніяНАТО
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