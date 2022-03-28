Президент Эстонии: НАТО должен укрепить восточный фланг, пока не стало слишком поздно

НАТО должен прислушиваться к восточным странам-членам альянса и готовиться к будущим угрозам.

Об этом написал президент Эстонии Алар Карис в статье Financial Times, сообщает "Европейская правда"

"Нас приняли в НАТО вместе с Албанией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Венгрией, Латвией, Литвой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Но некоторые правительства не восприняли всерьез наши предупреждения о России. Теперь они видят, что мы были правы", - написал Карис.

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Он предупредил, что Кремль "стремится воздвигнуть в Европе новый железный занавес".

Карис добавил, что "когда страны на восточном фланге говорили об укреплении обороны НАТО, некоторые отвергали это как утомительные жалобы", но сказал, что после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, "люди начали понимать, что, возможно, в предупреждениях Польши и стран Балтии была доля правды".

"Теперь НАТО должен быть готов к будущим угрозам. Давайте признаем, что российская агрессия угрожает всему демократическому миру, особенно тем странам, которые наиболее близки к России. Давайте признаем, что Путин представляет военную угрозу для всех нас", - подчеркнул он.

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Напомним, Министерство юстиции Эстонии готовит законопроект о запрете символов, оправдывающих агрессию и призывающих к войне.

В Литве подобный проект уже прошел первое чтение в парламенте. Его цель – приравнять георгиевскую ленту и символы Z и V к нацистским и коммунистическим символам, что распространит на них аналогичные запреты.