Переговори між Україною і РФ пройдуть у стамбульському палаці, окупанти вже прибули

Переговори між Україною і Росією відбудуться 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче. Російська сторона вже прибула в Стамбул.

Джерело: Anadolu, високопоставлені співрозмовники "УП"

Деталі: Російські переговорники вже прибули в Стамбул.

Делегація України прибуде до турецького мегаполісу ввечері 28 березня.

Джерела УП зазначили, що графіки перемовин доволі плаваючі: "Можуть залишитися ще на день-два".

У Туреччині повідомили, що дводенні переговори стартують у вівторок, 29 березня, і пройдуть у палаці Долмабахче.

Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.

Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.

Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.

Передісторія: