Переговори між Україною і РФ пройдуть у стамбульському палаці, окупанти вже прибули
Переговори між Україною і Росією відбудуться 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче. Російська сторона вже прибула в Стамбул.
Джерело: Anadolu, високопоставлені співрозмовники "УП"
Деталі: Російські переговорники вже прибули в Стамбул.
Делегація України прибуде до турецького мегаполісу ввечері 28 березня.
Джерела УП зазначили, що графіки перемовин доволі плаваючі: "Можуть залишитися ще на день-два".
У Туреччині повідомили, що дводенні переговори стартують у вівторок, 29 березня, і пройдуть у палаці Долмабахче.
Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.
У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.
Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.
Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.
Передісторія:
- Станом на 27 березня триває 32 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворог втратив багато техніки та майже 17 тисяч особового складу.
- Українські міста вщент знищені через авіанальоти росіян. Україна закликає світ закрити небо або ж надати літаки, танки, ППО для захисту від російських бомб.
- Станом на 27 березня жодна країна світу чи союз не надав чи продав Україні відповідного озброєння.
- Переговори РФ і України відбуваються з перших днів війни. Сторонам вдавалося узгодити лише деякі гуманітарні коридори із заблокованих чи окупованих міст. Росіяни зачасту порушують домовленості та обстрілюють евакуаційні автобуси, відбирають гуманітарну допомогу.
- Росіяни з початку війни заявили про цілі своєї так званої "спецоперації". Зокрема, визнання Криму і Донбасу, російська - друга державна, позаблоковий статус, так звана "денацифікація" та "демілітаризація".
- Судячи із українських соцопитувань, громадяни України не готові йти на поступки окупантам і нізащо не визнають окупації Криму та Донбасу.