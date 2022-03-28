Переговоры между Украиной и РФ пройдут в стамбульском дворце, оккупанты уже прибыли
Переговоры между Украиной и Россией пройдут 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Российская сторона уже прибыла в Стамбул.
Источник: Anadolu, высокопоставленные собеседники "УП"
Детали: Российские переговорщики уже прибыли в Стамбул.
Делегация Украины прибудет в турецкий мегаполис вечером 28 марта.
Источники УП отметили, что графики переговоров достаточно плавающие: "Могут остаться еще на день-два".
В Турции сообщили, что двухдневные переговоры стартуют во вторник, 29 марта, и пройдут во дворце Долмабахче.
Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.
В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.
Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.
Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Предыстория:
- По состоянию на 27 марта длится 32-й день широкомасштабной войны России против Украины. Враг потерял много техники и около 17 тысяч личного состава.
- Украинские города полностью уничтожены из-за авианалетов россиян. Украина призывает мир закрыть небо или предоставить самолеты, танки, ПВО для защиты от российских бомб.
- По состоянию на 27 марта ни одна страна мира или союз не предоставил или продал Украине соответствующее вооружение.
- Переговоры РФ и Украины проходят с первых дней войны. Сторонам удавалось согласовать некоторые гуманитарные коридоры из заблокированных или оккупированных городов. Россияне часто нарушают договоренности и обстреливают эвакуационные автобусы, отбирают гуманитарную помощь.
- Россияне с начала войны заявили о целях своей так называемой "спецоперации". В частности, признание Крыма и Донбасса, российский - второй государственный, внеблоковый статус, так называемая "денацификация" и "демилитаризация".
- Судя по украинским соцопросам, граждане Украины не готовы идти на уступки оккупантам и ни за что не признают оккупации Крыма и Донбасса.