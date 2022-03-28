Переговоры между Украиной и РФ пройдут в стамбульском дворце, оккупанты уже прибыли

Переговоры между Украиной и Россией пройдут 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Российская сторона уже прибыла в Стамбул.

Источник: Anadolu, высокопоставленные собеседники "УП"

Детали: Российские переговорщики уже прибыли в Стамбул.

Делегация Украины прибудет в турецкий мегаполис вечером 28 марта.

Источники УП отметили, что графики переговоров достаточно плавающие: "Могут остаться еще на день-два".

В Турции сообщили, что двухдневные переговоры стартуют во вторник, 29 марта, и пройдут во дворце Долмабахче.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

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В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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