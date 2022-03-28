Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни все одно не полишають спроб взяти Київ – Генштаб ЗСУ

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 19:52
Росіяни все одно не полишають спроб взяти Київ – Генштаб ЗСУ
Український захисник на Майдані Незалежності в Києві. ФОто: getty images

За даними української розвідки, російські окупанти не полишають спроб захопити позиції для атаки та захоплення Київ, попри протилежні заяви воєнного керівництва РФ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 28 березня

Дослівно: "Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу РФ щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Реклама:

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під  контролем тимчасово зайнятих територій України". 

Деталі: Як твердять у Генштабі, в Росії проводять приховану мобілізацію так званих "добровольців" через військкомісаріати. Від кандидатів вимагають лише "задовільний стан здоров’я", а досвід несення військової служби є необов’язковим. Крім того, беруть також і росіян зі знятою судимістю. 

Ці підрозділи "добровольців" хочуть перекинути до України для підтримання "окупаційного порядку" на тимчасово захоплених територіях.

ВІДЕО ДНЯ

В останні дні Росія перекинула 150 найманців з Південної Осетії до окупованого Криму, де їх планують використати для завдань у сусідніх областях. Крім того, українська розвідка має дані, що в Південній Осетії проводять приховану мобілізацію чоловіків для перекидання на війну в Україні.

Як твердять у Генштабі, переведення оборонних підприємств у Росії, на яких виробляють ракети для армії, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракет в окупаційних військах РФ. У керівництві ЗСУ переконані, що в умовах дії міжнародних санкцій росіянам не вдасться налагодити ефективне виробництво нових ракет через нестачу високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке імпортували із Заходу.

У Маріуполі українські захисники продовжують тримати оборону від російських загарбників, стримуючи рух сил ворога на інших напрямках. Окупанти зазнають великих втрат у місті. Тимчасово захоплений Херсон чинить опір окупації, внаслідок чого російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військових та росгвардії для утримання контролю за обласним центром.

Що було раніше: 27 березня Генштаб повідомляв, що російське командування відводить підрозділи довкола Києва на територію Білорусі, аби відновити їхню боєздатність і здійснити другу спробу штурму столиці.

Теми: Збройні силиКиївокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: