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Росіяни все одно не полишають спроб взяти Київ – Генштаб ЗСУ

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 19:52
Український захисник на Майдані Незалежності в Києві. ФОто: getty images

За даними української розвідки, російські окупанти не полишають спроб захопити позиції для атаки та захоплення Київ, попри протилежні заяви воєнного керівництва РФ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 28 березня

Дослівно: "Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу РФ щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під  контролем тимчасово зайнятих територій України". 

Деталі: Як твердять у Генштабі, в Росії проводять приховану мобілізацію так званих "добровольців" через військкомісаріати. Від кандидатів вимагають лише "задовільний стан здоров’я", а досвід несення військової служби є необов’язковим. Крім того, беруть також і росіян зі знятою судимістю. 

Ці підрозділи "добровольців" хочуть перекинути до України для підтримання "окупаційного порядку" на тимчасово захоплених територіях.

В останні дні Росія перекинула 150 найманців з Південної Осетії до окупованого Криму, де їх планують використати для завдань у сусідніх областях. Крім того, українська розвідка має дані, що в Південній Осетії проводять приховану мобілізацію чоловіків для перекидання на війну в Україні.

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Як твердять у Генштабі, переведення оборонних підприємств у Росії, на яких виробляють ракети для армії, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракет в окупаційних військах РФ. У керівництві ЗСУ переконані, що в умовах дії міжнародних санкцій росіянам не вдасться налагодити ефективне виробництво нових ракет через нестачу високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке імпортували із Заходу.

У Маріуполі українські захисники продовжують тримати оборону від російських загарбників, стримуючи рух сил ворога на інших напрямках. Окупанти зазнають великих втрат у місті. Тимчасово захоплений Херсон чинить опір окупації, внаслідок чого російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військових та росгвардії для утримання контролю за обласним центром.

Що було раніше: 27 березня Генштаб повідомляв, що російське командування відводить підрозділи довкола Києва на територію Білорусі, аби відновити їхню боєздатність і здійснити другу спробу штурму столиці.

Теми: Збройні силиКиївокупаціявійна
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