Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне все равно не оставляют попыток взять Киев – Генштаб ВСУ

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 19:52
Украинский защитник на Майдане Независимости в Киеве. Фото: getty images

По данным украинской разведки, российские оккупанты не оставляют попыток захватить позиции для атаки и захвата Киев, несмотря на противоположные заявления военного руководства РФ.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 28 марта

Дословно: "Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба РФ по поводу изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.

Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также, российское оккупационное командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно захваченных территорий Украины".

Детали: Как утверждают в Генштабе, в России проводят скрытую мобилизацию так называемых добровольцев через военкомисариаты. От кандидатов требуют только "удовлетворительное состояние здоровья", а опыт несения военной службы является необязательным. Кроме того, принимают также и россиян со снятой судимостью.

Эти подразделения добровольцев хотят перебросить в Украину для поддержания "оккупационного порядка" на временно захваченных территориях.

В последние дни Россия перебросила 150 наемников из Южной Осетии в оккупированный Крым, где их планируют использовать для задач в соседних областях. Кроме того, у украинской разведки есть данные, что в Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию мужчин для переброски на войну в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Как утверждают в Генштабе, перевод оборонных предприятий в России, на которых производятся ракеты для армии, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракет в оккупационных войсках РФ. В руководстве ВСУ убеждены, что в условиях действия международных санкций россиянам не удастся наладить эффективное производство новых ракет из-за нехватки высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, импортированного с Запада.

В Мариуполе украинские защитники продолжают держать оборону от российских захватчиков, сдерживая движение сил врага по другим направлениям. Оккупанты терпят большие потери в городе. Временно захваченный Херсон сопротивляется оккупации, в результате чего российские захватчики перебрасывают дополнительные подразделения военных и росгвардии для удержания контроля за областным центром.

Что было раньше: 27 марта Генштаб сообщал, что российское командование отводит подразделения вокруг Киева на территорию Беларуси, чтобы восстановить их боеспособность и осуществить вторую попытку штурма столицы.

Темы: Вооруженные силыКиевоккупациявойна
Главное сегодня

обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

РФ нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне теряют в день по 500 солдат. Офис президента хочет утроить эту цифру
ОГА: ВСУ по некоторым направлениям на Харьковщине перешли в контрнаступление
Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный
Последние новости
09:55
Российские олигархи прячут свое имущество от санкций – прокуратура США
09:52
Россияне повредили в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение
09:42
видеоДесантники из ПТРК "Корсар" уничтожили 2 российских вертолета
09:21
Михаил Дубинянский: Если завтра мир
09:05
Ночь в регионах: ракетные удары по Полтаве, Днепру и Кривому Рогу, "горячо" на востоке и юге
08:54
Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых
08:46
Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous
08:31
На границе между Мексикой и США резко вырос поток украинцев-беженцев в Штаты
08:16
Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде
07:59
Благодаря Starlink в Ирпене возобновили связь
Все новости...