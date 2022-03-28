Россияне все равно не оставляют попыток взять Киев – Генштаб ВСУ

По данным украинской разведки, российские оккупанты не оставляют попыток захватить позиции для атаки и захвата Киев, несмотря на противоположные заявления военного руководства РФ.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 28 марта

Дословно: "Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба РФ по поводу изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.

Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также, российское оккупационное командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно захваченных территорий Украины".

Детали: Как утверждают в Генштабе, в России проводят скрытую мобилизацию так называемых добровольцев через военкомисариаты. От кандидатов требуют только "удовлетворительное состояние здоровья", а опыт несения военной службы является необязательным. Кроме того, принимают также и россиян со снятой судимостью.

Эти подразделения добровольцев хотят перебросить в Украину для поддержания "оккупационного порядка" на временно захваченных территориях.

В последние дни Россия перебросила 150 наемников из Южной Осетии в оккупированный Крым, где их планируют использовать для задач в соседних областях. Кроме того, у украинской разведки есть данные, что в Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию мужчин для переброски на войну в Украине.

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Как утверждают в Генштабе, перевод оборонных предприятий в России, на которых производятся ракеты для армии, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракет в оккупационных войсках РФ. В руководстве ВСУ убеждены, что в условиях действия международных санкций россиянам не удастся наладить эффективное производство новых ракет из-за нехватки высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, импортированного с Запада.

В Мариуполе украинские защитники продолжают держать оборону от российских захватчиков, сдерживая движение сил врага по другим направлениям. Оккупанты терпят большие потери в городе. Временно захваченный Херсон сопротивляется оккупации, в результате чего российские захватчики перебрасывают дополнительные подразделения военных и росгвардии для удержания контроля за областным центром.

Что было раньше: 27 марта Генштаб сообщал, что российское командование отводит подразделения вокруг Киева на территорию Беларуси, чтобы восстановить их боеспособность и осуществить вторую попытку штурма столицы.