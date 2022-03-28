У Луцьку досі гасять пожежу, яка сталася через недільний обстріл

У Луцьку продовжується гасіння пожежі, яка сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального, внаслідок обстрілу 27 березня.

Джерело: ДСНС.

Деталі: у понеділок о 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.

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Що передувало: російська ракета, яка ввечері 27 березня була випущена по Луцьку з Білорусі, влучила в нафтобазу на окраїні міста, вибухнув один резервуар.