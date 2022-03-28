Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луцьку досі гасять пожежу, яка сталася через недільний обстріл

Понеділок, 28 березня 2022, 20:22

У Луцьку продовжується гасіння пожежі, яка сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального, внаслідок обстрілу 27 березня.

Джерело: ДСНС.

Деталі: у понеділок о 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.

Що передувало: російська ракета, яка ввечері 27 березня була випущена по Луцьку з Білорусі, влучила в нафтобазу на окраїні міста, вибухнув один резервуар.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луцькпожежавійна
Головне сьогодні

оновленоЗведення Генштабу: Росіяни почали мобілізувати своїх військових у Придністров’ї

РФ завдала ракетних ударів по Полтаві і Кременчуку

NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Усі новини...
Луцьк
Ракетний удар по Луцьку: голова Волині розповів деталі
Ракету по Волині випустили з Білорусі
У Луцьку, Києві, Харкові й Житомирі прозвучали потужні вибухи
Останні новини
10:08
2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів
09:55
Російські олігархи ховають своє майно від санкцій – прокуратура США
09:52
Росіяни пошкодили у Києві 154 житлові будинки та 71 навчальний заклад
09:42
відеоДесантники знищили 2 російські вертольоти: вполювали з "Корсара"
09:21
Михайло Дубинянський: Якщо завтра мир
09:05
Ніч у регіонах: ракетні удари по Полтаві, Дніпру й Кривому Рогу, "гаряче" на сході і півдні
08:54
Дніпропетровщина: ракети влучили в АЗС і інший об’єкт, двоє поранених
08:46
Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous
08:31
На кордоні між Мексикою та США різко зріс потік українців-біженців до Штатів
08:16
Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді
Усі новини...