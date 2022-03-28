Ракетний удар по Луцьку: голова Волині розповів деталі

Російська ракета, яка ввечері 27 березня була випущена по Луцьку з Білорусі, влучила в нафтобазу на окраїні міста, вибухнув один резервуар, пожежу гасять досі.

Джерело: Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, ДСНС у Telegram

Пряма мова Погуляйка: "Вчора близько 22 години був нанесений ракетний удар по нафтобазі на околиці місті Луцька. Наразі відомо, що крилата ракета була випущена зі сторони Білорусі. На місці удару всю ніч працювали рятувальники і станом на 8 ранку ще працюють.

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За попередніми даними, інформації про жертв немає. Вибухнув один резервуар. Його гасять".

Деталі: Голова облВА сказав, що не називатиме адресу і не показуватиме фото доки на місці працюють пожежні, щоб не наражати їх на небезпеку.

Більше інформації він пообіцяв надати, коли рятувальники загасять пожежу.

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Погуляйко додав, що попри сусідство з Білоруссю, яка надала свою територію для російських військ, ситуація в області контрольована, і кордони в межах області не порушені.

Він також розповів, що на Волині 80% бізнесу відновили роботу і намагаються відновити економку.

Область приймає гуманітарні вантажі з Європи, а також формує свою допомогу і відправляє в ті області України, які цього потребують.

Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники на гасіння пожежі подали водяні та пінні стволи і провели пінну атаку.

О 8:12 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація.

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