В Луцке до сих пор тушат пожар, который произошел из-за воскресных обстрелов
Понедельник, 28 марта 2022, 20:22
В Луцке продолжается тушение пожара, который произошел на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в результате обстрела 27 марта.
Источник: ГСЧС.
Подробности: в понедельник в 08:12 пожар удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.
Что предшествовало: российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар.
ВИДЕО ДНЯ