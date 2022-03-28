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В Луцке до сих пор тушат пожар, который произошел из-за воскресных обстрелов

Понедельник, 28 марта 2022, 20:22

В Луцке продолжается тушение пожара, который произошел на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в результате обстрела 27 марта.

Источник: ГСЧС.

Подробности: в понедельник в 08:12 пожар удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.

Что предшествовало: российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар.

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Темы: Луцкпожарвойна
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