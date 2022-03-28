У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій

Верховна Рада отримала законопроєкт 7172-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

Деталі: Законопроєкт стосується процедури та наслідків заборони проросійських партій.

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.

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