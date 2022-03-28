У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій

Верховна Рада отримала законопроєкт 7172-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

Деталі: Законопроєкт стосується процедури та наслідків заборони проросійських партій.

Реклама:

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.

Також мовиться про:

визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

визначений максимальний термін розгляду адміністративні справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.

Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.