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У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій

Понеділок, 28 березня 2022, 21:18

Верховна Рада отримала законопроєкт 7172-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

Деталі: Законопроєкт стосується процедури та наслідків заборони проросійських партій.

Йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.

Також мовиться про:

  • визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
  • Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
  • визначений максимальний термін розгляду адміністративні справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
  • Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
  • У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Теми: Верховна РадазаконодавствоРосіяпартії
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