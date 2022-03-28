В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий

Верховная Рада получила законопроект 7172-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

Детали: Законопроект касается процедуры и последствий запрещения пророссийских партий.

Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдания действий или бездействия лиц, причастных к этой агрессии.

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