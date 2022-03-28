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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий

Понедельник, 28 марта 2022, 21:18

Верховная Рада получила законопроект 7172-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

Детали: Законопроект касается процедуры и последствий запрещения пророссийских партий.

Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдания действий или бездействия лиц, причастных к этой агрессии.

Также говорится о:

  • определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудимы апелляционному административному суду в апелляционном округе, что включает город Львов.
  • Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
  • определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
  • Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
  • В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.

Темы: Верховная РадазаконодательствоРосcияпартии
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