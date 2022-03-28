Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 

У Рівненській області росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.

Джерело: глава Рівненської ОВА Віталій Коваль

Пряма мова: "Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія".

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Нагадаємо: 26 березня пізно увечері військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно.

Пізніше повідомили, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.