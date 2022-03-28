Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 

Мазуренко Альона Понеділок, 28 березня 2022, 21:21

У Рівненській області росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.

Джерело: глава Рівненської ОВА Віталій Коваль

Пряма мова: "Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія".

Нагадаємо: 26 березня пізно увечері військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно.

Пізніше повідомили, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.

Теми: Рівненська областьРосіявійнаУкраїна
Головне сьогодні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі

Мер Бучі заявив про звільнення міста від окупантів

Усі новини...
Переговори між Україною і РФ пройдуть у стамбульському палаці, окупанти вже прибули
Росіяни все одно не полишають спроб взяти Київ – Генштаб ЗСУ
Сумщина: у звільненому Тростянці значні руйнування, відновлено зв’язок
На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ
Останні новини
00:08
Данілов: Ми маємо бути готові до використання Росією хімічної зброї
00:03
У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні
23:50
За кілька годин з Білорусі на територію України запустили більше 30 ракет – ЗМІ
23:40
Кулеба не впевнений, чи Україна бомбила Бєлгород
23:35
Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту
23:20
Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля – Мінфін США
23:10
У представництві України в Женеві відповіли РФ щодо "біозброї" і "слов’янського етносу"
23:10
Shell думає, як оплатити газ на рахунок підсанкційного Газпромбанку
23:04
Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР
22:50
Болгарія висилає першого секретаря посольства Росії через підозри у шпигунстві
Усі новини...