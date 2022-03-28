Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области
Понедельник, 28 марта 2022, 21:21
В Ровенской области россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе.
Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль
Прямая речь: "Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория".
Напомним: 26 марта поздно вечером военные РФ попали в нефтебазу города Дубно.
Позже сообщили, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине разрушена до основания в результате российского ракетного удара 26 марта, человеческих жертв нет.