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Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

Мазуренко Алена Понедельник, 28 марта 2022, 21:21

В Ровенской области россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

Прямая речь: "Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория".

Напомним: 26 марта поздно вечером военные РФ попали в нефтебазу города Дубно.

Позже сообщили, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине разрушена до основания в результате российского ракетного удара 26 марта, человеческих жертв нет.

Темы: Ровенская областьРосcиявойнаУкраина
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