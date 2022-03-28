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Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

Алена МазуренкоПонедельник, 28 марта 2022, 21:21
Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

В Ровенской области россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

Прямая речь: "Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория".

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Напомним: 26 марта поздно вечером военные РФ попали в нефтебазу города Дубно.

Позже сообщили, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине разрушена до основания в результате российского ракетного удара 26 марта, человеческих жертв нет.

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Темы: Ровенская областьРосcиявойнаУкраина
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