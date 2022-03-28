Кулеба: на переговорах у Туреччині не буде обговорюватися проведення референдуму

Українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС.

Кулеба заявив, питання проведення в Україні референдуму не буде обговорюватися, тому шо це внутрішня справа України: "Ми самі будемо вирішувати, який референдум проводити чи не проводити, це не предмет переговорів".

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"Президент України завжди орієнтується на позицію людей, позицію українців. Ми за цей місяць пройшли великий шлях національного єднання. Я виключаю ситуацію, коли влада зробить щось всупереч волі народу", - додав він.

Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

"Ми з цікавістю чекаємо на розмову двох делегацій, щоб побачити, чи росіяни приїдуть на ці переговори з готовністю реально про щось домовлятися, чи просто повторювати свої вимоги, які лунали з самого початку. Якщо ми побачимо, що настрій змінився, і вони готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед. Якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, тоді роз’їдуться так само, як з’їхалися", - зазначив він.

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Кулеба звернув увагу, що протягом цього місяця публічна позиція РФ поступово змінювалася з планів захопити ключові міста України за кілька днів до пояснень, що воєнні дії обмежені метою захоплення Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у переговорному процесі з Росією готова обговорювати "гарантії безпеки та нейтралітет".

Він також зазначив, що референдум неможливий, коли є присутність військ, тобто Росія спочатку має вивести свої формування з території України.

Раніше Зеленський заявляв, що будь-які компроміси, узгоджені з Росією щодо припинення війни, мають бути проголосовані на референдумі.

Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті "Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем"