Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума

Украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не намерена обсуждать вопросы проведения референдума.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.

Кулеба заявил, что вопрос проведения в Украине референдума не будет обсуждаться, потому что это внутреннее дело Украины: "Мы сами будем решать, какой референдум проводить или не проводить, это не предмет переговоров".

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"Президент Украины всегда ориентируется на позицию людей, позицию украинцев. Мы за этот месяц прошли большой путь национального единения. Я исключаю ситуацию, когда власть сделает что-нибудь вопреки воле народа", - добавил он.

Министр констатировал, что сейчас ни по одному принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет, но есть обмен мнениями, предложениями и идеями.

"Мы с интересом ждем разговора двух делегаций, чтобы увидеть, приедут ли россияне на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться, или просто будут повторять свои требования, которые звучали с самого начала. Если мы увидим, что настроение изменилось, и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались", - отметил он.

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Кулеба обратил внимание, что в течение этого месяца публичная позиция РФ постепенно менялась с планов захвата ключевых городов Украины за несколько дней до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в переговорном процессе с Россией готова обсуждать "гарантии безопасности и нейтралитет".

Он также отметил, что референдум невозможен, когда есть присутствие войск, то есть Россия сначала должна вывести свои формирования с территории Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что любые компромиссы, согласованные с Россией по поводу прекращения войны, должны быть проголосованы на референдуме.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье "Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем"