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Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 23:25
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не намерена обсуждать вопросы проведения референдума.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.

Кулеба заявил, что вопрос проведения в Украине референдума не будет обсуждаться, потому что это внутреннее дело Украины: "Мы сами будем решать, какой референдум проводить или не проводить, это не предмет переговоров".

"Президент Украины всегда ориентируется на позицию людей, позицию украинцев. Мы за этот месяц прошли большой путь национального единения. Я исключаю ситуацию, когда власть сделает что-нибудь вопреки воле народа", - добавил он.

Министр констатировал, что сейчас ни по одному принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет, но есть обмен мнениями, предложениями и идеями.

"Мы с интересом ждем разговора двух делегаций, чтобы увидеть, приедут ли россияне на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться, или просто будут повторять свои требования, которые звучали с самого начала. Если мы увидим, что настроение изменилось, и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, тогда дело пойдет вперед. Если это будет снова повторение их пропагандистских штампов за закрытыми дверями, тогда разъедутся так же, как съехались", - отметил он.

Кулеба обратил внимание, что в течение этого месяца публичная позиция РФ постепенно менялась с планов захвата ключевых городов Украины за несколько дней до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в переговорном процессе с Россией готова обсуждать "гарантии безопасности и нейтралитет".

Он также отметил, что референдум невозможен, когда есть присутствие войск, то есть Россия сначала должна вывести свои формирования с территории Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что любые компромиссы, согласованные с Россией по поводу прекращения войны, должны быть проголосованы на референдуме.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье "Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем"

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыреферендумТурция
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