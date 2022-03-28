Високопосадовець США сказав, що Абрамовича і членів української делегації не труїли – Reuters
Американські спецслужби переконані, що зле самопочуття російського олігарха Романа Абрамовича та двох членів української делегації на перемовинах щодо перемир’я з РФ на початку березня не було спричинено отруєнням.
Джерело: міжнародна агенція Reuters з коментарем неназваного високопосадовця уряду США, BBC News з посиланням на коментар безпекового кореспондента Френка Гарднера
Пряма мова американського чиновника: "(Наша – ред.) розвідка наполягає, що (чинник – ред.) був пов’язаний з довкіллям, себто не отруєнням"
Деталі: Американський чиновник відмовився надати агенції додаткові деталі про дані розвідки.
Кореспондент ВВС Гарднер вважає, що такі заяви є "дивними", тому що інші члени делегації та посадовці в Києві не мали таких симптомів, що могли буцімто бути спричинені "екологічним чинником".
На думку Гарднера, це не є несподіванкою, що США намагаються уникнути ситуації, де можливе застосування зразків хімзброї будь-ким, насамперед Росією. Влада США буде змушена вдатися до жорсткої відповіді в разі застосування хімзброї, але вони хочуть уникнути прямої конфронтації.
Передісторія:
- Удень 28 березня американське видання Wall Street Journal зі своїх джерел повідомило, що Абрамович, нардеп Рустем Умєров та ще один член української делегації на перемовинах із РФ відчули вночі 4 березня симптоми, подібні до хімічного отруєння, після зустрічі в Офісі президента в Києві. Автори статті не вказали чітко, чи був Абрамович перед цим у Білорусі на раунді перемовин з росіянами 3 березня. Серед основних симптомів було запалення очей та лущення шкіри.
- Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердили вже зі своїх джерел, що Абрамович, ще один неназваний російський бізнесмен та член української делегації відчули симптоми отруєння, включно з лущенням шкіри, тимчасовою втратою зору та головним болем. Всі троє отруєних не вживав нічого, крім мінеральної води та шоколадного батончика, перед отруєнням. Коли вони виїхали з України до Стамбула їх оглянули медичні фахівці, які підтвердили ймовірність отруєння зразком хімзброї.
- Представники України в коментарі "Українській правді" сказали, що їм не відомо про будь-яке отруєння членів української делегації. Умєров на своїй сторінці у facebook також заперечив факт свого отруєння та порадив не читати "неперевірені джерела".
- Після розголосу в медіа, джерело, наближене до Абрамовича, підтвердило для ВВС факт отруєння олігарха в Києві.
- Спершу інформацію про отруєння Умєрова опублікувало 28 березня російське онлайн-видання "Агентство", яке заснував колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Роман Бададін, аби обійти цензуру російської влади.