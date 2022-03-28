Високопосадовець США сказав, що Абрамовича і членів української делегації не труїли – Reuters

Американські спецслужби переконані, що зле самопочуття російського олігарха Романа Абрамовича та двох членів української делегації на перемовинах щодо перемир’я з РФ на початку березня не було спричинено отруєнням.

Джерело: міжнародна агенція Reuters з коментарем неназваного високопосадовця уряду США, BBC News з посиланням на коментар безпекового кореспондента Френка Гарднера

Пряма мова американського чиновника: "(Наша – ред.) розвідка наполягає, що (чинник – ред.) був пов’язаний з довкіллям, себто не отруєнням"

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Деталі: Американський чиновник відмовився надати агенції додаткові деталі про дані розвідки.

Кореспондент ВВС Гарднер вважає, що такі заяви є "дивними", тому що інші члени делегації та посадовці в Києві не мали таких симптомів, що могли буцімто бути спричинені "екологічним чинником".

На думку Гарднера, це не є несподіванкою, що США намагаються уникнути ситуації, де можливе застосування зразків хімзброї будь-ким, насамперед Росією. Влада США буде змушена вдатися до жорсткої відповіді в разі застосування хімзброї, але вони хочуть уникнути прямої конфронтації.

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