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Чиновник США сказал, что Абрамовича и членов украинской делегации не травили – Reuters

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 23:47
Чиновник США сказал, что Абрамовича и членов украинской делегации не травили – Reuters
Роман Абрамович в ЛОндоне в 2021 году. фото: getty images

Американские спецслужбы убеждены, что плохое самочувствие российского олигарха Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации на переговорах по поводу перемирия с РФ в начале марта не было вызвано отравлением.

Источник: международное агентство Reuters с комментарием неназванного высокопоставленного чиновника правительства США, BBC News со ссылкой на комментарий корреспондента безопасности Фрэнка Гарднера

Прямая речь американского чиновника: "(Наша – ред.) разведка настаивает на том, что (фактор – ред.) был связан с окружающей средой, то есть не отравлением"

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Детали: Американский чиновник отказался предоставить агентству дополнительные детали о данных разведки.

Корреспондент ВВС Гарднер считает, что такие заявления являются "странными", потому что другие члены делегации и чиновники в Киеве не имели таких симптомов, которые могли быть вызваны "экологическим фактором".

По мнению Гарднера, это не удивительно, что США пытаются избежать ситуации с применением образцов химоружия кем-либо, прежде всего Россией. Власти США будут вынуждены прибегнуть к жесткому ответу в случае применения химоружия, но они хотят избежать прямой конфронтации.

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Предыстория:

  • Днем 28 марта американское издание Wall Street Journal из своих источников сообщило, что Абрамович, нардеп Рустем Умеров и еще один член украинской делегации на переговорах с РФ почувствовали ночью 4 марта симптомы, подобные химическому отравлению, после встречи в Офисе президента в Киеве. Авторы статьи не указали четко, был ли Абрамович перед этим в Беларуси на раунде переговоров с россиянами 3 марта. Среди основных симптомов было воспаление глаз и шелушение кожи.
  • Международная группа расследователей Bellingcat подтвердили уже из своих источников, что Абрамович, еще один неназванный российский бизнесмен и член украинской делегации, почувствовали симптомы отравления, включая шелушение кожи, временную потерю зрения и головную боль. Все трое отравленных не употребляли ничего, кроме минеральной воды и шоколадного батончика, перед отравлением. Когда они выехали из Украины в Стамбул, их осмотрели медицинские специалисты, которые подтвердили вероятность отравления образцом химоружия.
  • Представители Украины в комментарии "Украинской правде" сказали, что им не известно о каком-либо отравлении членов украинской делегации. Умеров на своей странице в Facebook также отрицал факт своего отравления и посоветовал не читать "непроверенные источники".
  • После огласки в медиа источник, приближенный к Абрамовичу, подтвердил для ВВС факт отравления олигарха в Киеве.
  • Первую информацию об отравлении Умерова опубликовало 28 марта российское онлайн-издание "Агентство", которое основал бывший главный редактор телеканала "Дождь" Роман Баданин, чтобы обойти цензуру российских властей.

Темы: СШАолигархиразведкаРосcия
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