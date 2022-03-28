Чиновник США сказал, что Абрамовича и членов украинской делегации не травили – Reuters

Роман Абрамович в ЛОндоне в 2021 году. фото: getty images

Американские спецслужбы убеждены, что плохое самочувствие российского олигарха Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации на переговорах по поводу перемирия с РФ в начале марта не было вызвано отравлением.

Источник: международное агентство Reuters с комментарием неназванного высокопоставленного чиновника правительства США, BBC News со ссылкой на комментарий корреспондента безопасности Фрэнка Гарднера

Прямая речь американского чиновника: "(Наша – ред.) разведка настаивает на том, что (фактор – ред.) был связан с окружающей средой, то есть не отравлением"

Детали: Американский чиновник отказался предоставить агентству дополнительные детали о данных разведки.

Корреспондент ВВС Гарднер считает, что такие заявления являются "странными", потому что другие члены делегации и чиновники в Киеве не имели таких симптомов, которые могли быть вызваны "экологическим фактором".

По мнению Гарднера, это не удивительно, что США пытаются избежать ситуации с применением образцов химоружия кем-либо, прежде всего Россией. Власти США будут вынуждены прибегнуть к жесткому ответу в случае применения химоружия, но они хотят избежать прямой конфронтации.

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