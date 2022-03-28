В Абрамовича та 2 членів української делегації на перемовинах з РФ були симптоми отруєння в Києві – ЗМІ

Журналісти Wall Street Journal та розслідувачі групи Bellingcat стверджують, що у двох членів української делегації на переговорах із РФ російського олігарха Романа Абрамовича та в Києві 4 березня проявилися симптоми отруєння.

Джерело: Wall Street Journal, twitter-сторінка Bellingcat, facebook-сторінка народного депутата від фракції "Голос" Рустема Умєрова, член української делегації в коментарі УП, BBC News

Деталі: За даними джерел WSJ, у двох членів української делегації та в російського олігарха Романа Абрамовича 4 березня з’явилися симптоми отруєння. Вони нібито мали сильну сльозоточивість, набряк очей і лущення шкіри.

Одним із двох членів укарїнської делегації був народний депутат Рустем Умєров.

Як кажуть співрозмовники журналістів, у ті дні вони подумали, що їх отруїли агенти російських спецслужб, які є прихильниками продовження війни.

Проте, джерело, котре вважають наближеним до Абрамовича, в коментарі WSJ сказало, що Абрамович не знає, хто міг їх отруїти.

У виданні зауважують, що Абрамович відвідував низку майданчиків у той час: Стамбул, Львів, Київ, Москву та Біловезьку пущу в Білорусі.

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Їхні симптоми, за даними видання, проявились у день, коли вони вели перемовини в Офісі президента в Києві 4 березня. За даними видання, президент Володимир Зеленський не постраждав та не мав ознак отруєння. Речник ОП у коментарі виданню сказав, що їм взагалі не відомо про такий інцидент.

Джерела журналістів-розслідувачів Bellingcat підтвердили, що проти ночі на 4 березня троє членів української делегації мали симптоми, що схожі на отруєння хімічною зброєю, включно з Абрамовичем.

Наразі кожен із них почувається задовільно, за даними WSJ.

Західні експерти, з якими поговорили журналісти, сказали, що досить важко оцінити, чим було спричинене отруєння членів перемовин. Вони пояснили, що такі симптоми могли бути викликані які хімічною чи бактеріологічною зброєю росіян, так і специфічним ураженням електромагнітних хвиль.

Водночас, кілька російських медіа поширили 28 березня інформацію, буцімто Умєров отруївся. Сам Умєров на своїй facebook-сторінці запевнив, що із ним усе гаразд, а інформацію про отруєння поширюють "сумнівні ЗМІ".

Розлогий матеріал про отруєння Умєрова опублікувало 28 березня видання "Агентство". На сторінці видання стверджують, що його заснували незалежні російські журналісти на чолі з екс-менеджером телеканалу "Дождь" роман Баданіним, щоби обійти цензуру в РФ.

Після оприлюднення новини один із членів української делегації в коментарі "Українській правді" сказав, що в медіаполі поширюють багато неправдивих заяв щодо перемовин делегацій України та РФ.

Пряма мова: "Сьогодні в медіа просторі дуже багато інформаційних спекуляцій. Рекомендуємо слідкували лише за офіційною інформацією".

Деталі: Після розголосу в ЗМІ, джерела, наближені до Абрамовича, підтвердили в коментарі для BBC, що він відчув симптоми отруєння проти ночі на 4 березня, коли перебував у Києві. За словами джерела, він на певний час цілком втратив зір, мав сильне лущення шкіри та головний біль, які не проходили всю ніч. Нібито він нічого не їв перед отруєнням, крім води й шоколадного батончика.

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