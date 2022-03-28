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The Financial Times: РФ зняла первинні вимоги до України на переговорах

Понеділок, 28 березня 2022, 23:45

Джерела The Financial Times повідомляють, що Росія зняла свої вимоги до України, які стосуються "денацифікації", "демілітаризації" та статусу російської мови в України.

Джерело: The Financial Times з посиланням на чотирьох осіб, поінформованих про дискусію. Джерела залишилися анонімними, оскільки процес переговорів ще не завершено.

Деталі: Згідно з інформацією, у рамках поточних переговорів про припинення вогню Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим.

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Проєкт документа про припинення вогню не містить жодного обговорення трьох первинних основних вимог Росії — "денацифікації", "демілітаризації" та правового захисту російської мови в Україні.

Дослівно: "Поступки з боку Росії відбуваються через те, що її наземний наступ, який триває вже місяць, значною мірою застопорився в результаті більш запеклого опору України, ніж очікувалося, а також через оперативні недоліки Росії.

Але Україна та її західні прихильники залишаються скептично налаштованими щодо намірів Путіна, побоюючись, що російський президент може використати переговори як димову завісу, щоб поповнити свої виснажені сили та спланувати новий наступ".

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Деталі: The Financial Times наводить слова Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народа" у ВР  і члена переговорної групи Києва, який говорить, що сторони близькі до домовленості щодо гарантій безпеки та вступу України до ЄС, але закликає бути обережними щодо перспектив прориву.

Арахамія каже, що усі питання були на столі від самого початку переговорів, але по кожному пункту є невирішені моменти

Інша особа, поінформована про переговори, сказала, що Україна стурбована тим, що Росія майже щодня змінює свою позицію, як у плані військового тиску, так і щодо вимог, таких як "демілітаризація" Києва.

У рамках угоди, що розглядається, Україна також утримається від розробки ядерної зброї або розміщення іноземних військових баз на додаток до відмови від прагнення до членства в НАТО.

В обмін Україна отримає те, що Арахамія назвав "формулюванням, наближеним до статті 5 НАТО", згідно з якою члени альянсу повинні прийти на допомогу один одному у разі нападу, за гарантії безпеки від таких країн, як Росія, США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Китай, Італія, Польща, Ізраїль та Туреччина.

Втім схвалення гарантів Україна ще не отримала, як і відмов.

The Financial Times з посиланням на Арахамію зазначає, що Москва вимагає від України визнати контроль Росії над анексованим Кримом, а також над окупованими територіями, що контролюються угрупуваннями ЛДНР.

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що Україна не визнає жодних кордонів, крім тих, які є в Декларації незалежності.

Втім, за даними видання, Україна була готова обговорити деякі гуманітарні питання, такі як відновлення водопостачання Криму та зобов’язання ніколи не намагатися повернути півострів силою.

Що важливо: Наступний раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче. Російська сторона вже прибула в Стамбул.

Теми: РосіяКримвійна
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