The Financial Times: РФ сняла первоначальные требования к Украине на переговорах

Источники The Financial Times сообщают, что Россия сняла свои требования к Украине, касающиеся денацификации, демилитаризации и статуса русского языка в Украине.

Источник: The Financial Times со ссылкой на четырех человек, информированных о дискуссии. Источники остались анонимными, поскольку процесс переговоров еще не завершен.

Детали: Согласно информации, в рамках текущих переговоров о прекращении огня Россия больше не выдвигает Украине свои основные требования и готова разрешить Киеву присоединиться к ЕС, если он останется внеблоковым.

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Проект документа о прекращении огня не содержит ни одного обсуждения трех первичных основных требований России - "денацификации", "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине.

Дословно: "Уступки со стороны России происходят из-за того, что ее наземное наступление, которое длится уже месяц, в значительной степени застопорилось в результате более ожесточенного сопротивления Украины, чем ожидалось, а также из-за оперативных недостатков России.

Но Украина и ее западные сторонники остаются скептически настроенными по поводу намерений Путина, опасаясь, что российский президент может использовать переговоры как дымовую завесу, чтобы пополнить свои истощенные силы и спланировать новое наступление".

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Детали: The Financial Times приводит слова Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в ВР и члена переговорной группы Киева, который говорит, что стороны близки к договоренности по гарантиям безопасности и вступлению Украины в ЕС, но призывает быть осторожными по поводу перспектив прорыва.

Арахамия говорит, что все вопросы были на столе с самого начала переговоров, но по каждому пункту есть нерешенные моменты.

Другой источник, информированный о переговорах, сказал, что Украина обеспокоена тем, что Россия почти ежедневно меняет свою позицию, как в плане военного давления, так и в отношении требований, таких как "демилитаризация" Киева.

В рамках рассматриваемого соглашения Украина также воздержится от разработки ядерного оружия или размещения иностранных военных баз в дополнение к отказу от стремления к членству в НАТО.

В обмен Украина получит то, что Арахамия назвал "формулированием, приближенным к статье 5 НАТО", согласно которой члены альянса должны прийти на помощь друг другу в случае нападения за гарантии безопасности от таких стран, как Россия, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Китай, Италия, Польша, Израиль и Турция.

Впрочем, одобрение гарантов Украина еще не получила, как и отказов.

The Financial Times со ссылкой на Арахамию отмечает, что Москва требует от Украины признать контроль России над аннексированным Крымом, а также над оккупированными территориями, которые контролируются группировками ЛДНР.

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украина не признает никаких границ, кроме тех, которые есть в Декларации независимости.

Впрочем, по данным издания, Украина готова обсудить некоторые гуманитарные вопросы, такие как восстановление водоснабжения Крыма и обязательства никогда не пытаться вернуть полуостров силой.

Что важно: Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Российская сторона уже прибыла в Стамбул.