У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що вимоги Володимира Путіна до України визнати "незалежність" ОРДЛО, а Крим - російським, є максималістичними та такими, що не можуть бути реалізовані.

Джерело: Калін у коментарі CNN

Пряма мова: "Це червоні лінії для українців у Криму та на Донбасі, і це правильно, тому що вони безпосередньо стосуються територіальної цілісності та суверенітету України.

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Ми не визнали анексію Криму, як і решта світу. Навіть Китай не визнав анексію Криму… Їм (росіянам) справді слід сформулювати якісь інші пропозиції".

Деталі: Туреччина запропонувала виступати посередником між Росією та Україною і вже провела кілька зустрічей, у тому числі 10 березня – між міністрами закордонних справ України та Росії.

Наступний раунд переговорів між двома сторонами відбудеться у турецькому місті Стамбул у вівторок.

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Калін заявив CNN, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав Москві послання, в якому закликає переговорні групи вирішити остаточні питання, щоб перейти до зустрічі на рівні керівництва країн - між президентом Володимиром Зеленським і президентом Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Президент Зеленський готовий зустрітися з президентом Путіним, це президент Путін досі не дав на це згоди. І наш президент сказав: я готовий сприяти зближенню вас двох, у Туреччині чи деінде... Ми віримо, що лише завдяки цій зустрічі ця війна завершиться.

Безумовно, президент Путін прислухається до президента Ердогана, до його порад, до його ідей та пропозицій. З їхньої точки зору можна зрозуміти, що вони не довіряють більшості країн НАТО, не хочуть більше з ними розмовляти, правильно це чи ні. Але реальність така, що хтось має розмовляти з російською стороною, кому росіяни також можуть довіряти. Інакше ця війна може тривати місяцями, роками, і світ не може дозволити собі ще одну таку затяжну війну, і, звичайно, ми не можемо дозволити собі ще одну холодну війну".