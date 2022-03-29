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У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Светлана КизиловаВторник, 29 марта 2022, 01:12
Реджеп Эрдоган, getty images

Представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что требования Владимира Путина к Украине признать "независимость" ОРДЛО, а Крым - российским, являются максималистическими и такиим, которые не могут біть реализованными.

Источник: Калин в комментарии CNN

Прямая речь: Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они непосредственно касаются территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы не признали аннексию Крыма, как и остальной мир. Даже Китай не признал аннексию Крыма… Им (россиянам) действительно следует сформулировать какие-нибудь другие предложения.

Детали: Турция предложила выступать посредником между Россией и Украиной и провела несколько встреч, в том числе 10 марта – между министрами иностранных дел Украины и России.

Следующий раунд переговоров между двумя сторонами состоится в турецком городе Стамбул во вторник.

Калин заявил CNN, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Москве послание, в котором призывает переговорные группы решить окончательные вопросы, чтобы перейти к встрече на уровне руководства стран – между президентом Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным.

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Прямая речь: "Президент Зеленский готов встретиться с президентом Путиным, это президент Путин до сих пор не дал согласия. И наш президент сказал: я готов содействовать сближению вас двоих, в Турции или еще где-то... Мы верим, что только благодаря этой встрече эта война завершится.

Безусловно, президент Путин прислушивается к президенту Эрдогану, его советам, его идеям и предложениям. С их точки зрения, можно понять, что они не доверяют большинству стран НАТО, не хотят больше с ними разговаривать, правильно это или нет. Но реальность такова, что кто-то должен говорить с российской стороной, кому россияне тоже могут доверять. Иначе эта война может длиться месяцами, годами, и мир не может позволить себе еще одну затяжную войну, и, конечно, мы не можем позволить себе еще одну холодную войну".

Темы: ПутинОРДЛОКрымЭрдоган
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