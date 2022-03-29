Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це "самогубством"

Російські окупанти без захисту проїхали територією Рудого лісу в Чорнобильській зоні, піднявши радіоактивний пил.

Джерело: два працівники ЧАЕС у коментарі Reuters

Дослівно: "Російські солдати, які захопили місце Чорнобильської ядерної катастрофи, проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону під назвою "Рудий ліс", піднявши хмари радіоактивного пилу".

Деталі: Повідомляється, що багато датчиків радіаційної безпеки показали "перевищення рівня радіації".

Велику територію навколо Чорнобиля закрито для всіх, хто там не працює і не має спеціального дозволу, але Рудий ліс вважається настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

Один із співробітників розповів, що розмовляв із деякими рядовими російськими солдатами на АЕС.

Пряма мова: "Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали. Вони не розумыли, на якому об'єкті знаходяться".

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Працівник ЧАЕС назвав дії російських військових "самогубством" і заявив, що радіоактивний пил, який вдихали окупанти, міг викликати внутрішнє опромінення.

Українські працівники повідомили, що російські "фахівці", які прибули до Чорнобильської зони приблизно через тиждень після військових, також не носять захист.

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