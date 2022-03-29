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Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це "самогубством"

Альона Мазуренко Вівторок, 29 березня 2022, 01:44
Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це самогубством
фото: getty images

Російські окупанти без захисту проїхали територією Рудого лісу в Чорнобильській зоні, піднявши радіоактивний пил.

Джерело: два працівники ЧАЕС у коментарі Reuters

Дослівно: "Російські солдати, які захопили місце Чорнобильської ядерної катастрофи, проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону під назвою "Рудий ліс", піднявши хмари радіоактивного пилу".

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Деталі: Повідомляється, що багато датчиків радіаційної безпеки показали "перевищення рівня радіації".

Велику територію навколо Чорнобиля закрито для всіх, хто там не працює і не має спеціального дозволу, але Рудий ліс вважається настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

Один із співробітників розповів, що розмовляв із деякими рядовими російськими солдатами на АЕС.

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Пряма мова: "Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали. Вони не розумыли, на якому об'єкті знаходяться".

Працівник ЧАЕС назвав дії російських військових "самогубством" і заявив, що радіоактивний пил, який вдихали окупанти, міг викликати внутрішнє опромінення.

Українські працівники повідомили, що російські "фахівці", які прибули до Чорнобильської зони приблизно через тиждень після військових, також не носять захист.

Передісторія: 

  • 26 березня Міністерство захисту довкілля повідомляло, що російські окупанти підпалюють сухостій у зоні відчуження довкола ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення.
  • Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські окупанти транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу.  

Теми: ЧорнобильРосіявійнаокупація
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