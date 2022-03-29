Reuters: Россияне катаются по Рыжему лесу в Чернобыле – работники называют это самоубийством

Российские оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, подняв радиоактивную пыль.

Источник: два работника ЧАЭС в комментарии Reuters

Дословно: "Российские солдаты, захватившие место Чернобыльской ядерной катастрофы, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием "Рыжий лес", подняв облака радиоактивной пыли".

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Детали: Сообщается, что многие датчики радиационной безопасности показали "превышение уровня радиации".

Большая территория вокруг Чернобыля закрыта для всех, кто там не работает и не имеет специального разрешения, но Рыжий лес считается настолько загрязненным, что туда не пускают даже работников атомной станции.

Один из сотрудников рассказал, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами на АЭС.

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Прямая речь: "Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и понятия не имели. Они понятия не имели, на каком объекте находятся".

Работник ЧАЭС назвал дейстия российских военных "самоубийством" и заявил, что радиоактивная пыль, которую вдыхали оккупанты, могла вызвать внутреннее облучение.

Украинские работники сообщили, что российские "специалисты", обученные связанной с радиацией работе, прибыли в Чернобыльскую зону примерно через неделю после военных, но и те не носили защиту.

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