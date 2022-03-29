Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога – Вилкул

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 01:51
Вилкул, скриншот

Силы обороны Украины отбросили врага от происков Кривого Рога на 40-60 км.

Источник: глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в видеообращении

Прямая речь: "Враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних подступов города (Кривого Рога – ред.)

Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км.

…Линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область".

Детали: Вилкул также сообщил, что украинские "воины проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки".

В частности, ВСУ, по словам Вилкула, захватили вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кривой РогвойнаВилкул
Главное сегодня

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать

Американский актер Шон Пенн попросил миллиардеров мира приобрести для Украины истребители

Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Все новости...
Кривой Рог
Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине
Оккупанты ударили из "Градов" по Зеленодольску на подступах к Кривому Рогу
Вилкул рассказал, как собирается "встречать" российские войска
Последние новости
01:22
Оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога
01:20
Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский
01:16
Зеленский: РФ готовится к новым мощным ударам
01:13
Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии
01:10
Кулеба: Путин понял, что не может больше атаковать Украину по многим направлениям
01:09
Оккупантов из Чернобыля планируют перебросить в Белгородскую область – Генштаб
01:08
Мелитополь: россияне удерживают в плену председателя райсовета и 5 директоров школ
00:48
Материалы для бронежилетов, дроны и бронированные авто освободили от уплаты пошлин и НДС
00:31
Кривой Рог и Днепропетровщина под контролем ВСУ – Вилкул
00:27
За время войны россияне обстреляли 274 больницы, 70 скорых выведены из строя
Все новости...