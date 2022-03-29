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ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога – Вилкул

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 01:51
ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога – Вилкул
Вилкул, скриншот

Силы обороны Украины отбросили врага от происков Кривого Рога на 40-60 км.

Источник: глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в видеообращении

Прямая речь: "Враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних подступов города (Кривого Рога – ред.)

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Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км.

…Линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область".

Детали: Вилкул также сообщил, что украинские "воины проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки".

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В частности, ВСУ, по словам Вилкула, захватили вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.

Темы: Кривой РогвойнаВилкул
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