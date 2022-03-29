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Полет космических туристов на МКС снова перенесли

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 02:40
Полет космических туристов на МКС снова перенесли
Фото: twitter

Полет первой туристической миссии на Международную космическую станцию Axiom-1 был перенесен, и он состоится не ранее 6 апреля.

Источник: заместитель председателя NASA Роберт Кабана на телеконференции, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кажется, что миссия Axiom-1 теперь (может быть запущена – ред.) не ранее 6 апреля".

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Детали: Также Кабана отметил, что на предыдущую дату запуска миссии - 3 апреля, назначены статистические испытания тяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемая для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Предыстория:

Ранее старт миссии космических туристов к МКС планировался на 31 марта, однако затем был перенесён на апрель, чтобы позволить экипажу завершить предстартовую подготовку корабля. В Axiom Space подчёркивали, что "точная дата запуска зависит от доступности стартового окна".

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В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырех человек должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, находящимися на станции.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. В экипаж входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Темы: космос
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