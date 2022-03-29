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Північний напрямок: ЗСУ знищили понад 20 російських військових і техніку

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 05:28
Північний напрямок: ЗСУ знищили понад 20 російських військових і техніку
фото: ОК "Північ"

На Північному напрямку Збройні сили України знищили 22 військових російської армії, а також техніку ворога.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили спротиву Сіверщини продовжують працювати на перемогу над ворогом!

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Сьогодні 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом".

Деталі: Крім того, за повідомленням ОК "Північ", було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплено вантажний автомобіль "Урал" із сухпайками.

За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців.

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Теми: війнаЗбройні силиРосія
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