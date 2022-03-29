Північний напрямок: ЗСУ знищили понад 20 російських військових і техніку
Вівторок, 29 березня 2022, 05:28
На Північному напрямку Збройні сили України знищили 22 військових російської армії, а також техніку ворога.
Джерело: Оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Сили спротиву Сіверщини продовжують працювати на перемогу над ворогом!
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Сьогодні 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом".
Деталі: Крім того, за повідомленням ОК "Північ", було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплено вантажний автомобіль "Урал" із сухпайками.
За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців.
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