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Северное направление: ВСУ уничтожили более 20 российских военных и технику

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 05:28
фото: ОК "Север"

На Северном направлении Вооруженные силы Украины уничтожили 22 военных российской армии, а также технику врага.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно: "Силы сопротивления Сиверщины продолжают работать на победу над врагом!"

Сегодня 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всему известному маршруту".

Детали: Кроме того, по сообщению ОК "Север", было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухпайками.

По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих.

 
 
 

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Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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