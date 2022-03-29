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Австралія вводить санкції проти 39 росіян, пов’язаних зі "справою Магнітського"

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 06:40
Австралія вводить санкції проти 39 росіян, пов’язаних зі справою Магнітського
фото: Getty Images

Австралія запроваджує санкції проти 39 громадян Росії, пов’язаних зі "справою Магнітського".

Джерело: заява міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн

Деталі: У заяві Пейн ідеться про те, що уряд Австрії, вшановуючи Сергія Магнітського, та всіх, хто захищає верховенство закону, запроваджує санкції "проти 14 російських осіб, відповідальних за серйозну корупцію, яку він викрив".

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А також під санкції підпадуть 25 росіян, причетних до смерті Магнітського.

"Ці особи підпадають під цілеспрямовані фінансові санкції, включаючи заморожування активів і заборону на поїздки" – ідеться в заяві.

Довідка: "Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

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Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків.

Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Теми: АвстраліяРосіясанкціїкорупція
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