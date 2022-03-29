Австралия вводит санкции против 39 россиян, связанных с "делом Магнитского"

Австралия вводит санкции против 39 граждан России, связанных с "делом Магнитского".

Источник: заявление министра иностранных дел Австралии Марис Пейн

Детали: В заявлении Пейн говорится, что правительство Австрии, чествуя Сергея Магнитского, и всех, кто защищает верховенство закона, вводит санкции "против 14 российских лиц, ответственных за разоблаченную им коррупцию".

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А также под санкции подпадут 25 россиян, причастных к смерти Магнитского.

"Эти лица подпадают под целенаправленные финансовые санкции, включая замораживание активов и запрет на поездки", - говорится в заявлении.

Справка: "Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

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Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн. долларов с денег налогоплательщиков.

Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.