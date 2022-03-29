Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: Росіяни бомбардують українські міста, ціль — сховища пального

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 06:55

Росіяни, обстрілюючи українські міста, концентруються на сховищах пального.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи".

Деталі:  Порушуючи міжнародне гуманітарне право, в окупованих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти тероризують місцевих. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

ЗСУ продовжують оборонні операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх ЗСУ успішно стримують противника, на окремих напрямках – успішні контратаки.

Зокрема на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак, знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. У росіян є втрати в живій силі.

За попередню добу Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

Подоляк розповів про "план Б" росіян на сході-півдні і пожурив інтерпретаторів

ФОТО, ВІДЕОБуча: українські спецпризначенці почали зачистку території міста

Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу

"Кримський сценарій" на Херсонщині провалився і ворог змінив тактику - облрада

фото, відеоЧерез підрив дамби з берегів вийшла річка на Донеччині

На звільнених територіях Київщини комендантська година триватиме 2 доби

Усі новини...
війна
На Чернігівщині через обстріли виникло 8 пожеж за добу
Макрон поговорить з Путіним про евакуацію з Маріуполя
Шмигаль оцінює збитки України від війни в 1 трильйон доларів
Останні новини
20:39
оновленоПолтавщина: росіяни обстріляли Миргород, пошкоджено аеропорт
20:35
Всю Київську область звільнили від окупантів
20:33
ФОТОКиївщина: у звільненому від окупантів Немішаєвому підняли український прапор
20:20
Хмельниччина: росіяни вдарили ракетами в районі Шепетівки
20:18
Єрмак анонсував окупантам нові "неприємності" від ЗСУ
20:13
"Азов" сподівається на деблокаду Маріуполя і кличе рятувальників розбирати завали
20:08
Подоляк розповів про "план Б" росіян на сході-півдні і пожурив інтерпретаторів
20:07
Школярам повернуть кошти за скасоване пробне ЗНО до кінця року – Шкарлет
19:55
Понад 4 тисячі людей евакуювалися у суботу гумкоридорами
19:41
ФОТО, ВІДЕОБуча: українські спецпризначенці почали зачистку території міста
Усі новини...