Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

Россияне, обстреливая украинские города, концентрируются на хранилищах горючего.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса".

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Детали: Нарушая международное гуманитарное право, в оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты терроризируют местных. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

ВСУ продолжают оборонные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех ВСУ успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях – успешные контратаки.

В частности, на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 7 вражеских атак, уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. У россиян есть потери в живой силе.

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За предыдущие сутки Воздушные силы поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты российских оккупантов уточняются.