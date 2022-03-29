На Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни

У Рівненській області продовжують гасити пожежу, яка виникла на підприємстві для зберігання пального через ракетний удар російських військ ввечері 28 березня.

Джерело: ДСНС України і голова Рівненської ОВА Віталій Коваль

Деталі: 28 березня о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального.

Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає.

На місці події й на ранок вівторка працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння.

Жертв та постраждалих немає.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль вночі повідомив, що "хімічний та радіаційний фон – в нормі", здоров’ю громадян пожежа не загрожує.