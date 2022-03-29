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На Ровенщине еще тушат пожар на нефтебазе, в которую попали россияне

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 07:47

В Ровенской области продолжают тушить пожар, возникший на предприятии для хранения горючего из-за ракетного удара российских войск вечером 28 марта.

Источник: ГСЧС Украины и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

Детали: 28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего.

Разлива нефтепродуктов за пределы обваливания нет.

На месте происшествия и на утро вторника работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.

Жертв и пострадавших нет.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль ночью сообщил, что "химический и радиационный фон – в норме", здоровью граждан пожар не угрожает.

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Темы: Ровенская областьпожарвойнаГСЧС
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