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Українська делегація прибула на переговори у Стамбул: став відомий час початку

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 07:55

Переговори української та російської делегацій щодо відновлення миру почнуться о 10:00 у вівторок у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Про це повідомило турецьке видання Sabah, пише "Європейська правда".

Російська делегація прибула до Туреччини протягом дня у понеділок, а літак із українською делегацією приземлився в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка близько 22:00 вечора.

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Після проведення там процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися.

Переговори розпочнуться у палаці Долмабахче у Стамбулі у вівторок о 10:00 (за місцевим часом, який співпадає з київським).

Джерела "The Financial Times" повідомили, що Росія нібито зняла свої вимоги до України щодо "денацифікації", "демілітаризації" та статусу російської мови в Україні.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба напередодні заявляв, що українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.

Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

За його словами, найамбіційнішою метою України на переговорах з Росією у Туреччині цього тижня є досягнення угоди про припинення вогню.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що проведе переговори з делегаціями України та РФ перед їхніми переговорами у Стамбулі.

У неділю Ердоган у телефонній розмові з Путіним закликав до припинення вогню в Україні та покращення гуманітарних умов.

Теми: УкраїнаРосіяТуреччина
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