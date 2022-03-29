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Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул: стало известно время начала

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 07:55

Переговоры украинской и российской делегаций по восстановлению мира начнутся в 10.00 во вторник во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Об этом сообщило турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Российская делегация прибыла в Турцию в течение дня в понедельник, а самолет с украинской делегацией приземлился в Международном аэропорту имени Ататюрка около 22:00 вечера.

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После проведения процедур украинские дипломаты переехали в гостиницу, где они остановились.

Переговоры начнутся во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник в 10:00 (по местному времени, которое совпадает с киевским).

Источники "The Financial Times" сообщили, что Россия якобы сняла свои требования к Украине относительно "денацификации", "демилитаризации" и статуса русского языка в Украине.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне заявлял, что украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не планирует обсуждать вопрос проведения референдума.

Министр констатировал, что сейчас ни по одному принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет, но есть обмен мнениями, предложениями и идеями.

По его словам, самой амбициозной целью Украины на переговорах с Россией в Турции на этой неделе является достижение соглашения о прекращении огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с делегациями Украины и РФ перед их переговорами в Стамбуле.

В воскресенье Эрдоган в разговоре с Путиным призвал к прекращению огня в Украине и улучшению гуманитарных условий.

Темы: УкраинаРосcияТурция
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