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Дніпропетровська область: росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 08:22
Дніпропетровська область: росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем
Нікополь на мапі

Російські війська вдарили ракетами поблизу міста Нікополь у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко і голова Нікопольської міської територіальної громади Олександр Саюк

Пряма мова: "Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв.

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Інформації щодо загрози місту наразі не має.

Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги".

Деталі: Євтушенко закликав утриматися від коментарів і фото з місця ракетного удару.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Нікопольської міської територіальної громади Олександр Саюк також повідомив про ракетний удар. За його словами, на дорогах біля Нікополя та району ворожих військ немає, у місті спокійно.

О 08:30 по Нікополю оголосили відбій повітряної тривоги.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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