Дніпропетровська область: росіяни вдарили ракетами по об'єкту під Нікополем
Вівторок, 29 березня 2022, 08:22
Російські війська вдарили ракетами поблизу міста Нікополь у Дніпропетровській області.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко і голова Нікопольської міської територіальної громади Олександр Саюк
Пряма мова: "Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв.
Інформації щодо загрози місту наразі не має.
Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги".
Деталі: Євтушенко закликав утриматися від коментарів і фото з місця ракетного удару.
Голова Нікопольської міської територіальної громади Олександр Саюк також повідомив про ракетний удар. За його словами, на дорогах біля Нікополя та району ворожих військ немає, у місті спокійно.
ВІДЕО ДНЯ
О 08:30 по Нікополю оголосили відбій повітряної тривоги.