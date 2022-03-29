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Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по объекту под Никополем

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 08:22
Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по объекту под Никополем
Никополь на карте

Российские войска ударили ракетами вблизи города Никополя в Днепропетровской области.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко и глава Никопольской городской территориальной общины Александр Саюк

Прямая речь: "Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв. 

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Информации об угрозе городу пока нет. 

Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги".

Детали: Евтушенко призвал воздержаться от комментариев и фото с места ракетного удара.

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Глава Никопольской городской территориальной общины Александр Саюк также сообщил о ракетном ударе. По его словам, на дорогах возле Никополя и района вражеских войск нет, в городе спокойно.

В 08.30 по Никополю объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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