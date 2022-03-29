Днепропетровская область: россияне ударили ракетами по объекту под Никополем
Вторник, 29 марта 2022, 08:22
Российские войска ударили ракетами вблизи города Никополя в Днепропетровской области.
Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко и глава Никопольской городской территориальной общины Александр Саюк
Прямая речь: "Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв.
Информации об угрозе городу пока нет.
Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги".
Детали: Евтушенко призвал воздержаться от комментариев и фото с места ракетного удара.
Глава Никопольской городской территориальной общины Александр Саюк также сообщил о ракетном ударе. По его словам, на дорогах возле Никополя и района вражеских войск нет, в городе спокойно.
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В 08.30 по Никополю объявили отбой воздушной тревоги.