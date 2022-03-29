У Кремлі заявили, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на представника Кремля

Пряма мова Пєскова: "Росія не може і не хоче думати про направлення своїх сил у країну НАТО".

Передісторія:

Екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі.

Сполучені Штати заявили, що планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.