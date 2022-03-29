Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі заявили, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 08:23
У Кремлі заявили, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО
Дмитро Песков. Фото Тасс

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру атакувати країни НАТО.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на представника Кремля

Пряма мова Пєскова: "Росія не може і не хоче думати про направлення своїх сил у країну НАТО".

Реклама:

Передісторія: 

  • Екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі.
  • Сполучені Штати заявили, що планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.

 

Теми: РосіявійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: