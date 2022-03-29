В Кремле заявили, что Россия не намерена атаковать страны НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля

Прямая речь Пескова: "Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО".

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