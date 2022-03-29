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В Кремле заявили, что Россия не намерена атаковать страны НАТО

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 08:23
В Кремле заявили, что Россия не намерена атаковать страны НАТО
Дмитрий Песков. Фото Тасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля

Прямая речь Пескова: "Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО".

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Предыстория:

  • Экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.
  • Соединенные Штаты заявили, что планируют действия на случай возможных российских ударов на территории НАТО.

Темы: РосcиявойнаНАТО
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