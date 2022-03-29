В Кремле заявили, что Россия не намерена атаковать страны НАТО
Вторник, 29 марта 2022, 08:23
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля
Прямая речь Пескова: "Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО".
Реклама:
Предыстория:
- Экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.
- Соединенные Штаты заявили, что планируют действия на случай возможных российских ударов на территории НАТО.