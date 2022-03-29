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144 дитини загинули в Україні від ракет і бомб Росії – це дані без Маріуполя

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 08:46
Знищений у результаті російського авіаудару житловий будинок у Києві. Фото КМВА

144 дитини загинули через збройну агресію Росії в Україні станом на ранок 29 березня, ще понад 220 отримали порання.

Зазначимо, що ця статистика не враховує дітей, які загинули в Маріуполі. За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо. 

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно Офіс генпрокурора: "Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня загинули 144 дитини, більше 220 – поранені".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Київській – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 областях та місті Київ – 16.

Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

В ОГП зазначили, що 28 березня в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина.

А у селищі в Запорізькій області внаслідок обстрілу окупантами три цивільні особи, серед яких дитина, отримали поранення.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській, Херсонській областях та у м. Києві.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що ці цифри не є остаточними.  

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Теми: Українавійнадіти
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