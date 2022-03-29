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144 ребенка погибли в Украине от ракет и бомб России – это данные без Мариуполя

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 08:46
Уничтоженный в результате российского авиаудара жилой дом в Киеве. Фото КГВА

144 ребенка погибли из-за вооруженной агрессии России в Украине по состоянию на утро 29 марта, еще более 220 получили ранения.

Отметим, что эта статистика не учитывает погибших в Мариуполе детей. По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно Офис генпрокурора: "В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта погибли 144 ребенка, более 220 ранены".

Детали: Больше всего детей пострадало в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев – 16.

Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

В ОГП отметили, что 28 марта в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок.

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А в поселке в Запорожской области в результате обстрела оккупантами три гражданских лица, среди которых ребенок, получили ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской, Херсонской областях и г. Киеве.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не окончательны.

Темы: Украинавойнадети
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