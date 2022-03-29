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Під Харковом під завалами будинку загинув чоловік

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 09:35
Під Харковом під завалами будинку загинув чоловік
Наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото ДСНС

Рятувальники у місті Люботин, що під Харковом, дістали з-під завалів тіло чоловіка, ще двох осіб вдалося врятувати.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "На одній з пожеж у місті Люботин рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. Ще двох осіб – чоловіка та жінку – вдалось врятувати. Бригадою медиків їх негайно було госпіталізовано до місцевого лікувального закладу".

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Деталі: Повідомляється, що піротехніки Харківщини минулої доби знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів.

А пожежні за добу ліквідували в області 19 пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 березня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що лише за добу окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених "Смерчів".

Теми: Харківська областьвійнажертви
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