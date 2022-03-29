Під Харковом під завалами будинку загинув чоловік

Рятувальники у місті Люботин, що під Харковом, дістали з-під завалів тіло чоловіка, ще двох осіб вдалося врятувати.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "На одній з пожеж у місті Люботин рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. Ще двох осіб – чоловіка та жінку – вдалось врятувати. Бригадою медиків їх негайно було госпіталізовано до місцевого лікувального закладу".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що піротехніки Харківщини минулої доби знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів.

А пожежні за добу ліквідували в області 19 пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ