Под Харьковом под завалами дома погиб мужчина

Спасатели в городе Люботин, что под Харьковом, достали из-под завалов тело мужчины, еще двух человек удалось спасти.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "На одном из пожаров в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двух человек – мужчину и женщину – удалось спасти. Бригадой медиков они немедленно были госпитализированы в местное лечебное учреждение".

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Детали: Сообщается, что пиротехники Харьковской области за минувшие сутки обезвредили 56 взрывоопасных предметов.

А пожарные за сутки ликвидировали в области 19 пожаров, вызванных российскими обстрелами.

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