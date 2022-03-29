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Под Харьковом под завалами дома погиб мужчина

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 09:35
Под Харьковом под завалами дома погиб мужчина
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото ГСЧС

Спасатели в городе Люботин, что под Харьковом, достали из-под завалов тело мужчины, еще двух человек удалось спасти.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "На одном из пожаров в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двух человек – мужчину и женщину – удалось спасти. Бригадой медиков они немедленно были госпитализированы в местное лечебное учреждение".

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Детали: Сообщается, что пиротехники Харьковской области за минувшие сутки обезвредили 56 взрывоопасных предметов.

А пожарные за сутки ликвидировали в области 19 пожаров, вызванных российскими обстрелами.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 марта главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что только сутки российские оккупанты более 200 раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов, а также из РСЗО, в том числе из запрещенных "Смерчей".

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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