Луганщина - у вогні, ворог намагається прорватися на донецькому напрямку, але без успіху - дані ОВА

Ворог обстрілює Київщину, Харківщину, Луганщину, продовжує руйнувати Чернігів, на Донеччині українські війська затято відбивають спроби наступу російських окупантів.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах

Київщина

Вночі — повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли в Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади - обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там тривають обстріли.

Чернігівщина

Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо застосовані міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури, є поранені.

ВІДЕО ДНЯ

В Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.

Житомирщина

Вночі лунали повітряні тривоги.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно

Дніпропетровщина

Ніч з тривогами. Вранці — приліт ракети у Нікопольський район. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо — без жертв.

Сумщина

Ніч минула тихо

Харківщина

Вночі тривали обстріли Харкова. По області: у понеділок в Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі в Чугуївському районі.

Активні бої тривають в Ізюмі.

Запорізька область

Без змін

Волинь

На Волині спокійно, лише тривоги уночі.

Вінничина

Відносно спокійно, було дві нічні тривоги.

Закарпаття

В цілому спокійно. Вночі була тривога.

Хмельницька область

Відносно спокійно, лише тривоги уночі

В Тернополі, Черкасах, Чернівцях, на Львівщині – ситуація спокійна.

Полтавщина

Вночі — повітряні тривоги.

Рівненщина

Вдруге за три дні був удар по нафтобазі. Її знищено. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.

Івано-Франківськ

В цілому спокійно, вночі — одна повітряна тривога.

Луганщина

Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську - його накрили "Градами", повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. Також за добу - два загиблих цивільних.

Донеччина

Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка - спроби прориву. Але усі - невдалі. Українські оборонці затято тримають свої позиції.

У Нью-Йорку пошкодження будівель, деталі уточнюються.

Очеретинська ВЦА: обстріли майже по всій лінії.

Миколаївщина

Ввечері та вночі — обстріли міста та декількох сіл. Попередньо без жертв, кількість постраждалих уточнюється. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло.

Херсонщина

На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані росіянами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.

Одеса

Відносно спокійно, дві тривоги уночі.