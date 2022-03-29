Луганщина – в огне, враг пытается прорваться на донецком направлении, но без успеха – данные ОВА
Враг обстреливает Киевщину, Харьковщину, Луганщину, продолжает разрушать Чернигов, в Донецкой области украинские войска упорно отражают попытки наступления российских оккупантов.
Источник: данные областных военных администраций
Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах
Киевщина
Ночью – воздушные тревоги по всей области. Бои и обстрелы в Бучанском районе. Ирпенская и Гостомельская территориальные общины – обстрелы и бой. ВСУ контролирует территорию города Ирпень. Там продолжаются обстрелы.
Черниговщина
Оборонительные бои возле Чернигова. За сутки российская армия несколько раз обстреливала жилые районы в северной части города. Предварительно - применяя мины. Значительные повреждения домов и инфраструктуры, есть раненые.
В Чернигове нет электричества, газа, воды, тепла, очень плохая связь.
Житомирщина
Ночью раздавались воздушные тревоги.
Кировоградская область
Ночь прошла спокойно
Днепропетровщина
Ночь с тревогами. Утром – прилет ракеты в Никопольский район. Дополнительная информация устанавливается. Предварительно – без жертв.
Сумщина
Ночь прошла тихо
Харьковщина
Ночью продолжались обстрелы Харькова. По области: в понедельник в Люботине оккупанты выпустили две крылатые ракеты, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары в Чугуевском районе.
Активные бои продолжаются в Изюме.
Запорожская область
Без изменений.
Волынь
На Волыни спокойно, только тревоги ночью.
Винница
Относительно спокойно было две ночные тревоги.
Закарпатье
В целом спокойно. Ночью была тревога.
Хмельницкая область
Относительно спокойно, только тревоги ночью
В Тернополе, Черкассах, Черновцах, Львовской области – ситуация спокойная.
Полтавщина
Ночью – воздушные тревоги.
Ровенщина
Второй раз за три дня был удар по нефтебазе. Она уничтожена. Спасатели работают над тушением пожара.
Ивано-Франковск
В целом спокойно, ночью – одна воздушная тревога.
Луганщина
Постоянные обстрелы и бои в центре Рубежного и Попасной. Горячее всего было в Лисичанске - его накрыли "Градами", повсюду пожары, их трудно потушить из-за опасности. За сутки разрушены 20 жилых домов. Также за сутки – два погибших гражданских.
Донетчина
Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка – попытки прорыва. Но все – неудачные. Украинские защитники упорно держат свои позиции.
В Нью-Йорке повреждения построек, детали уточняются.
Очеретинская ВГА: обстрелы почти по всей линии.
Николаевщина
Вечером и ночью обстрелы города и нескольких сел. Предварительно без жертв количество пострадавших уточняется. В оккупированных селах нет связи и света.
Херсонщина
На территории области постоянно звучат взрывы. Боевые действия в общинах, оккупированных россиянами (Бериславский, Каховский, Херсонский районы). Поэтому есть пострадавшие, разрушенные дома и инфраструктура. Детали уточняются.
Одесса
Относительно спокойно, две тревоги ночью.