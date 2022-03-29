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Луганщина – в огне, враг пытается прорваться на донецком направлении, но без успеха – данные ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 11:13
Луганщина – в огне, враг пытается прорваться на донецком направлении, но без успеха – данные ОВА
иллюстрация Дарьи, 15 лет

Враг обстреливает Киевщину, Харьковщину, Луганщину, продолжает разрушать Чернигов, в Донецкой области украинские войска упорно отражают попытки наступления российских оккупантов.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

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Киевщина

Ночью – воздушные тревоги по всей области. Бои и обстрелы в Бучанском районе. Ирпенская и Гостомельская территориальные общины – обстрелы и бой. ВСУ контролирует территорию города Ирпень. Там продолжаются обстрелы.

Черниговщина

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Оборонительные бои возле Чернигова. За сутки российская армия несколько раз обстреливала жилые районы в северной части города. Предварительно - применяя мины. Значительные повреждения домов и инфраструктуры, есть раненые.

В Чернигове нет электричества, газа, воды, тепла, очень плохая связь.

Житомирщина

Ночью раздавались воздушные тревоги.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно

Днепропетровщина

Ночь с тревогами. Утром – прилет ракеты в Никопольский район. Дополнительная информация устанавливается. Предварительно – без жертв.

Сумщина

Ночь прошла тихо

Харьковщина

Ночью продолжались обстрелы Харькова. По области: в понедельник в Люботине оккупанты выпустили две крылатые ракеты, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары в Чугуевском районе.

Активные бои продолжаются в Изюме.

Запорожская область

Без изменений.

Волынь

На Волыни спокойно, только тревоги ночью.

Винница

Относительно спокойно было две ночные тревоги.

Закарпатье

В целом спокойно. Ночью была тревога.

Хмельницкая область

Относительно спокойно, только тревоги ночью

В Тернополе, Черкассах, Черновцах, Львовской области – ситуация спокойная.

Полтавщина

Ночью – воздушные тревоги.

Ровенщина

Второй раз за три дня был удар по нефтебазе. Она уничтожена. Спасатели работают над тушением пожара.

Ивано-Франковск

В целом спокойно, ночью – одна воздушная тревога.

Луганщина

Постоянные обстрелы и бои в центре Рубежного и Попасной. Горячее всего было в Лисичанске - его накрыли "Градами", повсюду пожары, их трудно потушить из-за опасности. За сутки разрушены 20 жилых домов. Также за сутки – два погибших гражданских.

Донетчина

Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка – попытки прорыва. Но все – неудачные. Украинские защитники упорно держат свои позиции.

В Нью-Йорке повреждения построек, детали уточняются.

Очеретинская ВГА: обстрелы почти по всей линии.

Николаевщина

Вечером и ночью обстрелы города и нескольких сел. Предварительно без жертв количество пострадавших уточняется. В оккупированных селах нет связи и света.

Херсонщина

На территории области постоянно звучат взрывы. Боевые действия в общинах, оккупированных россиянами (Бериславский, Каховский, Херсонский районы). Поэтому есть пострадавшие, разрушенные дома и инфраструктура. Детали уточняются.

Одесса

Относительно спокойно, две тревоги ночью.

Темы: война
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