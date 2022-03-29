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Росіяни накрили Харківщину з "Градів": за добу близько 280 обстрілів, є загиблий

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 11:33
Росіяни накрили Харківщину з Градів: за добу близько 280 обстрілів, є загиблий
Результати ворожого обстрілу Харкова. Фото ДСНС

Російські окупанти продовжують знищувати Харківщину – за добу райони Харкова та області обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів з "Градів", одна людина загинула, є постраждалі.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівку, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв та Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град"".

Деталі: По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, у результаті чого одна людина загинула і є постраждалі.

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Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

За словами Синєгубова, Збройні Сили України тримають свої позиції. Наразі тривають операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої.

Голова облВА додав, що за добу в Харківському районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби – тепер це все служитиме захисникам.

Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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