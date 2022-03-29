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Россияне накрыли Харьковщину из "Градов": за сутки около 280 обстрелов, есть погибший

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 11:33
Результаты вражеских обстрелов Харькова. Фото ГСЧС

Российские оккупанты продолжают уничтожать Харьковщину – за сутки районы Харькова и области обстреляли 46 раз, также зафиксировано 280 обстрелов из "Градов", один человек погиб, есть пострадавшие.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовку, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевку, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев и Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Детали: По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, в результате чего один человек погиб и есть пострадавшие.

Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

По словам Синегубова, Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции. В настоящее время ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений.

Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.

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Глава облВА добавил, что за сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы – теперь это будет служить защитникам.

Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.
 

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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