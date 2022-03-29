Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Львову

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 11:37

Наприкінці доби понеділка зенітно-ракетні війська знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львову з території Білорусі.

Джерело: Повітряне командування "Захід"

Дослівно: "Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова.

Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру".

Деталі: Крім того звітується, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо: Повітряні сили України за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети.

Теми: Львіввійна
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Єрмак анонсував окупантам нові "неприємності" від ЗСУ

Усі новини...
Львів
Андрій Садовий: Я думаю, що війна триватиме в тій чи іншій фазі десь до кінця літа
Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА
У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів
Останні новини
00:57
Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу
00:47
В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять через РФ
00:43
Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
00:32
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
00:31
Орбан загубив чесність десь у контактах з Москвою – Зеленський  
00:17
Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями
00:15
Зеленський подякував українцям за протести на окупованих Росією територіях
00:08
Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський
23:53
Зеленський: Ніхто не подарує нам мир. Маємо вибороти
Усі новини...