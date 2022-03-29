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Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Львову

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 11:37
Повітряні сили збили дві ракети типу Х, випущені по Львову

Наприкінці доби понеділка зенітно-ракетні війська знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львову з території Білорусі.

Джерело: Повітряне командування "Захід"

Дослівно: "Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова.

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Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру".

Деталі: Крім того звітується, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо: Повітряні сили України за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети.

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Теми: Львіввійна
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