Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Львову
Вівторок, 29 березня 2022, 11:37
Наприкінці доби понеділка зенітно-ракетні війська знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львову з території Білорусі.
Джерело: Повітряне командування "Захід"
Дослівно: "Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова.
Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру".
Деталі: Крім того звітується, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо: Повітряні сили України за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети.