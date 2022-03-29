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Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Львову

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 11:37

В конце понедельника зенитно-ракетные войска уничтожили 2 ракеты, выпущенные врагом по Львову с территории Беларуси.

Источник: Воздушное командование "Захід"

Дословно: "В конце суток 28 марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.

Обслугами радиотехнических войск цели были своевременно обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра.

Детали: Кроме того, омечается, что подразделения ЗРВ уничтожили на этом направлении два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним: Воздушные силы Украины за сутки 28 марта уничтожили 17 воздушных целей врага: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БпЛА и две крылатые ракеты.

Темы: Львоввойна
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